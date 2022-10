Soccorse tre persone sulle montagne del Lecchese

Una 70enne finita in un burrone nella zona di Bellano è stata portata in salvo. Recuperati anche una donna ferita nell’area della falesia di Galbiate e un escursionista 50enne sui monti della Valsassina

Tre interventi di soccorso sulle montagne del Lecchese, con una donna di 70 anni portata in salvo mentre era finita in un burrone nella zona di Bellano. La donna, mentre era alla ricerca di castagne, è finita in una zona impervia, riportando ferite ad una gamba e ha quindi chiesto l'intervento dei soccorritori.

Le altre due persone salvate

È stata trasportata in ospedale a Gravedona (Como) per le prime cure. Inoltre i vigili del fuoco di Lecco e Bellano hanno recuperato una donna ferita nella zona della falesia di Galbiate (Lecco) e un escursionista 50enne che ha riportato traumi agli arti durante una gita sui monti della Valsassina.