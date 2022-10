Motoscafo in fiamme sul lago di Garda: salvate due persone

Un motoscafo ha preso fuoco oggi al largo della costa lombarda del lago di Garda fortunatamente senza gravi conseguenze, in quanto le due persone che erano a bordo sono state portate in salvo e trasferite in ospedale in codice verde. Come si legge in una nota, l'allarme è scattato intorno alle 13, quando numerose persone, che a quell'ora si trovavano a riva, tra San Felice e Manerba, hanno notato fumo e fiamme levarsi da una barca che era a circa 200 metri dalla riva.

I soccorsi

Immediatamente è stata chiamata la Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò che oltre ad inviare i soccorsi ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Giunti dopo pochi minuti i guardiacoste hanno verificato che i due diportisti, che si trovavano sul motoscafo andato in fiamme erano già stati soccorsi e trasbordati su un'altra barca, per poi essere accompagnati su un pontile di San Felice. I due, dopo le prime cure sul posto da parte dei volontari di un'ambulanza, sono stati trasferiti in codice verde all'ospedale di Gavardo. Spento l'incendio il motoscafo, invece, per i gravi danni è affondato.