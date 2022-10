A Rezzato, in provincia di Brescia, questa mattina si è verificato un grave incidente nel corso di una gara di motocross. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in ospedale dopo essere caduto con altri partecipanti, dopo che altre moto lo avrebbero travolto. Il giovane stato rianimato sul posto e poi trasferito in gravi condizioni in ospedale.