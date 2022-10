Milano, picchia compagna che ha figlio di tre mesi in braccio

Ieri sera a Milano i carabinieri hanno arrestato un 40enne, incensurato, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti in via Lomellina poiché una 35enne aveva riferito di essere stata picchiata dal compagno che, dopo una lite per futili motivi, l'aveva presa a pugni e calci in testa e sul corpo, anche in presenza del loro figlio di tre mesi, rimasto in braccio alla madre durante tutte le violenze.

L'arresto

La donna era poi riuscita a chiudersi a chiave in bagno e da lì aveva chiamato il 112. Arrivati sul posto i carabinieri hanno fermato l'uomo e lo hanno portato prima in caserma e poi in carcere. La vittima, che ha riferito di precedenti episodi di violenza mai denunciati per paura di ripercussioni, è stata trasportata all'ospedale Niguarda, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico. Il bambino è rimasto illeso.