Sesso sul marciapiede in pieno centro a Pavia, diffuso il video

Sono stati immortalati mentre, verso le 2, nella notte tra il 28 e il 29 settembre, facevamo sesso su un marciapiede nel centro storico di Pavia, a pochi metri da Piazza Vittoria. Un passante ha visto la scena e li ha filmato, con il video che è presto diventato virale sul web, causando clamore in città, con anche la giunta comunale intervenuta sul caso.

“Immagini di terribile degrado”

"Appena presa visione del video, mi sono immediatamente attivato - ha annunciato, sulla sua pagina Facebook, l'assessore alla sicurezza Pietro Trivi -. Nel giro di poco tempo, grazie anche all'ausilio degli steward presenti in Piazza Vittoria all'ora del fatto, siamo riusciti a risalire alle generalità degli autori che sono stati individuati e identificati. Si tratta di un cittadino italiano e di una cittadina ucraina. Consegneremo il video alla polizia”. Nicola Niutta, presidente del consiglio comunale, ha annunciato che nel suo ruolo di pubblico ufficiale: “Mi recherò nelle sedi opportune per denunciare il fatto. Sono immagini di terribile degrado. Ora è tempo di cambiare passo e il nostro ruolo di amministratori, con oneri e onori, impone necessarie riflessioni volte a proporre spunti migliorativi e non rabberciate giustificazioni".