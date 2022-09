Milano, University Network lancia Welcome kit per studenti fuori sede

La distribuzione avverrà a cura del team di University Network da lunedì 3 ottobre a venerdì 7 ottobre 2022 a partire dalle ore 15:00 presso un temporary store ubicato in Via Vigevano, 18 nei pressi della Darsena

University Network, organizzazione universitaria con oltre 1 milione di studenti coinvolti e presente in oltre 30 università italiane, con il patrocinio del Comune di Milano, ha deciso di lanciare il progetto “Welcome Kit Universitario 2022”, uno speciale Kit di benvenuto per aiutare concretamente gli studenti fuori sede in arrivo a Milano per l’inizio del nuovo anno accademico.

Il kit

All’interno del kit, gratuito, gli studenti troveranno tantissimi sconti e agevolazioni da parte delle più importanti realtà che operano nei principali settori di interesse per gli studenti universitari: eventi, ristoranti, piscine, concerti, mobilità, sport e molto altro. Grazie a questo servizio innovativo, gli studenti potranno avere tutti gli strumenti necessari per iniziare la vita accademica nel migliore dei modi. Il Welcome Kit universitario 2022 è già preordinabile gratuitamente su Ticketmaster. La distribuzione avverrà a cura del team di University Network da lunedì 3 ottobre a venerdì 7 ottobre 2022 a partire dalle ore 15:00 presso un temporary store ubicato in Via Vigevano, 18 nei pressi della Darsena.

Il progetto

Milano è una città in costante crescita che ogni anno ospita oltre 20 mila studenti fuori sede provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo. Arrivare a Milano da studente fuori sede non è affatto semplice: come dimostra un’indagine condotta da University Network, su un campione di oltre 10 mila studenti fuori sede intervistati, il 54% ha dichiarato di aver avuto difficoltà ad ambientarsi. Dopo la ricerca dell’alloggio, che per il 44% risulta essere l’aspetto più complicato, ciò che mette più in difficoltà gli studenti è proprio l’ansia di fare nuove amicizie, il senso di smarrimento ed il bisogno di sentirsi accolti.