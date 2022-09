Milano, molestano ragazze sul tram: fermati due minori

Era il 29 marzo scorso quando due minorenni, a bordo del tram 24 diretti a Vigentino, avrebbero, in concorso con altri due indagati, molestato due ragazze di 15 anni. Baci non richiesti, palpeggiamenti nelle parti intime e richieste insistenti di scattare foto, queste sono le condotte che hanno portato i due all’arresto e alla custodia cautelare in comunità. I giovani sono stati individuati grazie alle dichiarazioni dei testimoni e delle vittime oltre che dalle immagini di videosorveglianza.