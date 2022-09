Incidente ad Albonese, fuori strada con auto d'epoca: morto 82enne

La moglie 80enne che viaggiava al suo fianco è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è ricoverata in gravi condizioni

Un uomo di 82 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto all'altezza di Albonese, in Lomellina. L'82enne, alla guida di un'auto d'epoca, ha perso il controllo della vettura, un modello spider, che è finita fuori strada. Quando sono intervenuti gli operatori del 118, non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso dell'anziano.

Grave la moglie

La moglie 80enne che viaggiava al suo fianco è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è ricoverata in gravi condizioni. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è escluso che l'uscita di strada costata la vita all'uomo possa essere stata provocata da un malore.