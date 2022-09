Milano, l'1 e il 2 ottobre arriva Hyperlocal Festival

Sabato 1 e domenica 2 ottobre a Milano arriva Hyperlocal Festival, due giorni di palinsesto multidisciplinare tra performance artistiche, live set e dj set, workshop, talk e creator direttamente dalle realtà urbane locali. Si tratta del primo festival dei quartieri e delle comunità urbane delle le maggiori città d’Italia: Milano, Roma, Bologna – e guest dal panorama internazionale. L'evento, che si svolgerà in Corvetto in via Sile 8, è organizzato dal magazine Zero in collaborazione con Music Innovation Hub, IdLab, DOPO? e Triennale di Milano, patrocinati dal Comune di Milano. I quartieri rappresentati saranno Casoretto, Centrale, Corvetto, Lambrate, Navigli, Nolo, Ortica, Porta Romana, Porta Venezia, San Siro e Sarpi.

Hyperlocal Festival

Hyperlocal è un festival dei quartieri e delle comunità, il primo in Europa pensato per raccogliere le espressioni dei quartieri. Coinvolgerà a Milano più di 40 artisti tra dj, compositori, band e performers locals di Milano, Roma e Bologna. Presenterà le scene musicali e artistiche emergenti più legate ai quartieri, un market di giovani artigiani, imprenditori e designer locali, e un’ampia selezione dei bar e cocktail più conosciuti nelle diverse città, una versione iperlocale della Bar Marathon. Ci saranno i piatti e gli street food che accompagnano le sere e le notti a Nolo, Sarpi-Chinatown, Porta Venezia e altri, unitamente a un programma di workshop dedicati a cura di Zero+ e IdLab e le Hyperlocal Talk in collaborazione con Triennale Milano.

L'idea

Il festival sarà come una città: movimentato e improvviso, una raccolta d’eventi di intrattenimento e di cultura, un festival dove le cose accadono come accadono in città, dietro ogni angolo, e dove le comunità local, con i loro artisti, le loro scene musicali e le loro performance, troveranno per due giorni un luogo d’espressione collettanea. Hyperlocal è il primo festival che immagina e mette in scena una città che ancora non c’è. Un’immagine disegnata dalle comunità urbane locali che guardano al mondo intero. È lo sguardo che Zero coltiva da più di due anni: un orizzonte local da cui guardare all’hyper, alle reti che s’intessono anche a migliaia di chilometri di distanza ma sempre ben collocate nelle alcove dei propri dintorni. Un litorale sotto-casa da cui viaggiare stando fermi, da cui parlare ed esprimersi in lontananza in una comunità globale, iperlocale, come il domani delle nostre città.

Concerti, dj set e performance

Sui palchi si esibiranno: Takiqema, Steve Pepe, Venerus, Luwei, Addict Ameba, Mago del Gelato, Cosmica Bandida, JH Guraj, Fera, Dj Balli, Alioscia, Boyrebecca, Arssalendo, Daykoda, Reptilian Expo, Bladeblanc, La Reina del Fomento, Morris Gola, Grindalf, Opal e Unoclab, assieme a sezioni curate da radio locali, Radio Raheem, Neu Radio, Radio Sugo e Fritto FM.

Le performance saranno di Riccardo Bellelli, Tybet, Edoardo Ciaralli, Cecilia Mentasti, Vegetal Import, Rada Kozej, Daria Greco con la partecipazione di Reading Room.

Nella Bar Marathon si troveranno invece i bar dei quartieri: Tranvai, NoLo.so, La Salumeria del design, Opera33, BOB, Dabass, Unseen, Norah was drunk, Fred, Nik’s & Co, Bar Basso, RODI, Gesto, Colibrì, LOM DOPOLAVORO, MAG La Pusterla, Pinch Spirits & Kitchen, ElitaBAR, Rita’s Tiki Room, Deus Cafè Navigli,

Baratie, Harp Pub Guinness, Ruggine Bologna, Volare, Freni e Frizioni, CoSo.

Al Designers’ market: Lessico Familiare, Terza Forma, Spaccio Maglieria, Kety, Shadowplay, Be Nina, Unghie Supreme, Margherita Chinchio, Sara Barbanti, Ineden, RK Bags, Evropa, Ri Ta, A <3 A.