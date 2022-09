Crema, tenta di adescare un 15enne: denunciato 60enne

Si è avvicinato a un adolescente, 15enne, e gli avrebbe offerto soldi in cambio di prestazioni sessuali: è successo a Crema, in provincia di Cremona, e il presunto molestatore, un ultra 60enne, è stato identificato dalla polizia e denunciato per adescamento di minorenne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sulla base della denuncia della vittima, tutto sarebbe accaduto nell'area della stazione ferroviaria e l'indagato avrebbe agito in tarda mattinata, in un momento in cui quella zona è particolarmente frequentata dagli studenti che arrivano con treni e bus.

La ricostruzione dei fatti

Il ragazzino, impaurito dall'atteggiamento dell'uomo che avrebbe provato ad approcciarlo con frasi gentili e lusinghe, si è immediatamente allontanato e ha avvisato i genitori. Sono stati poi gli stessi familiari a segnalare la vicenda al commissariato. Indagini lampo: grazie alla descrizione fornita dallo studente, suffragata dalla valutazione dei filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza, gli agenti hanno identificato l'uomo nel giro di poche ore, anche perché era già noto alle forze dell'ordine per un precedente per atti osceni. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare se vi siano stati episodi analoghi.