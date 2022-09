L'uomo è precipitato per circa 15 metri in una zona impervia a Postalesio, a 1300 metri di quota

Un uomo di 82 anni è morto cadendo in un dirupo mentre cercava funghi a Postalesio, in Valtellina. L'anziano è precipitato per circa 15 metri in una zona impervia a 1300 metri di quota. Il corpo è stato recuperato ieri sera dai vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia di finanza e il Soccorso Alpino.