Pizzighettone, animalisti protestano contro la corsa delle lumache

L’evento è in programma domenica, ma l’associazione Centopercentoanimalisti-Nzt ha disseminato nella notte in paese striscioni e adesivi per poi rivendicare l’azione al mattino su YouTube: “Quella gara è una vergogna, va fermata”

"Giù le mani dalle lumache". È cosi, con striscioni e adesivi disseminati in paese, concentrati fra lo slargo davanti al palazzo comunale e la stazione, tutti di identico tenore, che gli animalisti hanno contestato la Corsa delle lumache in programma domenica a Pizzighettone, in provincia di Cremona. Il bitz è avvenuto la notte scorsa e, al mattino, l’associazione Centopercentoanimalisti-Nzt ha rivendicato l’azione con un video su YouTube: "Quella gara è una vergogna, va fermata" il messaggio sintetizzato.

L’organizzatore della gara: “Nessun maltrattamento”

Pizzighettone Fiere dell'Adda, ente organizzatore dell'iniziativa che ha il patrocinio di Comune e Regione, ribadisce che le lumache non verranno neppure toccate durante il loro tragitto di un metro e che non ci sarà "nessun maltrattamento e a fine corsa tutte saranno liberate in parchi e giardini". Per ora, comunque, l'evento è confermato: 270 le chiocciole concorrenti.

Gli animalisti: “Lumache sono animali tra i più fragili”

Rassicurazioni che non bastano al gruppo animalista: "Evidentemente c'è chi non sa più cosa fare per passare il tempo e attirare l'attenzione. Le lumache sono animali tra i più fragili, vulnerabili, e non possiamo nemmeno immaginarle con appiccicato il numero. Quale sarà il terrore che proveranno queste povere creature? Ci sono animalisti che le tolgono dalla strada perché non vengano schiacciate e ci sono questi autentici trogloditi che le usano e maltrattano, una vergogna che non può passare inosservata. Oltre che una pagliacciata diseducativa per i bambini che non accetteremo. Faremo denuncia".