Magenta, minaccia madre per avere soldi per la droga: arrestato 28enne

Vessava la madre per avere soldi per acquistare della droga. I carabinieri della Stazione di Magenta (in provincia di Milano) hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne italiano, con precedenti penali, per atti persecutori nei confronti della donna, di 65 anni. Il giovane è stato bloccato, portato in caserma e poi in carcere a San Vittore.

L’intervento dei carabinieri

I militari sono intervenuti nell'abitazione della donna, che aveva chiesto aiuto al 112, segnalando il comportamento violento del figlio. L'hanno sorpreso mentre stava sferrando pugni e calci alla porta d'ingresso dell'abitazione, minacciando di morte la madre per aver dei soldi. È emerso che l'uomo aveva già avuto comportamenti violenti nei confronti della madre per i quali la donna aveva sporto denuncia.