Besana Brianza, guida contromano e spaccia cocaina: arrestato

Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri, nei pressi di Besana Brianza, perché sorpreso a guidare contromano. In possesso del giovane sono inoltre state trovate nove dosi di cocaina e centinaia di euro in contanti, con il 24enne che al momento dell'arresto era in macchina insieme a un cliente cui stava per cedere della sostanza stupefacente.

Il prestanome

Come ricostruito dalle forze dell’ordine, l’automobile su cui si trovava lo spacciatore risulta intestata a un 51enne di Milano, intestatario di oltre sessanta veicoli, che i carabinier hanno rintracciato e denunciato per falso ideologico.