Incidente stradale a Gazzaniga, scontro frontale con furgone: un morto

Un automobilista di 28 anni è morto in un incidente questa mattina alle 8 e 50 lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, all'altezza di Gazzaniga (Bergamo). Si tratta del conducente di un'auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone. Altre persone sono rimaste ferite. Sono gli occupanti del furgone: si tratta di una famiglia di Gandino - papà di 47 anni, mamma di 49 e figlio di 18 - che sono stati portati in ambulanza negli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Ferite lievi per padre e figlio, mentre la madre ha riportato traumi più seri, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dell'automobilista e messo in sicurezza i mezzi. Vani i soccorsi del personale del 118 giunto con ambulanza e automedica. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.