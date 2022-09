Il giovane era a bordo di un'auto guidata da un amico, rimasto illeso, che si è ribaltata in strada

Una ragazzo di 19 anni è morto in un incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 24 settembre, a Salò, nel Bresciano. Il giovane era a bordo di un'auto guidata da un amico che si è ribaltata in strada. Il 19enne è stato trasportato in ospedale dove è morto poche ore dopo. Illeso l'amico al volante.