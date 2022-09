Milano, reagiscono a rapina: un denunciato e tre feriti

A Milano i carabinieri hanno denunciato per rapina impropria un 24enne senza fissa dimora, con precedenti di polizia per stupefacenti in quanto la notte scorsa, in piazza Gobetti, ha fatto parte di un gruppo di sette persone che hanno accerchiato due filippini rubandogli un telefono e un monopattino dopo averli spintonati.

La denuncia

Sono state le stesse vittime a ingaggiare con il denunciato una colluttazione anche con cocci di bottiglia. I militari hanno ricostruito la vicenda con le testimonianze di alcuni presenti e hanno identificato le persone coinvolte che, per le ferite al volto e al corpo, sono state portate in ospedale. I due filippini sono stati dimessi dall'ospedale Città Studi con cinque e otto giorni di prognosi per ferite lacerocontuse al viso. Il denunciato, invece, è ancora ricoverato al Fatebenefratelli. ,