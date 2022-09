Falco ferito nel Cremonese, paese si mobilita e lo salva

Un piccolo falco pellegrino è stato tratto in salvo ieri pomeriggio grazie a una "staffetta" solidale che ha coinvolto tutto il paese di San Bassano, in provincia di Cremona. E' successo ieri pomeriggio quando il rapace, ferito, è stato trovato da una famiglia del posto che stava portando a spasso il cane in campagna.

La vicenda

Il falco, ferito, era preso di mira da due corvi e da una gazza e tentava di aprire le ali per tenere lontani gli altri uccelli. "E' stato il nostro cane - raccontano i protagonisti del ritrovamento - ad accorgersi del rapace e a fargli da scudo". La famiglia ha poi raccolto il volatile mettendolo nel cestino della bicicletta. "E' rimasto appollaiato tranquillo nel cestino e così siamo arrivati a casa". Qui è stato chiamato il sindaco, Giuseppe Papa, con successivo trasloco del rapace nell'abitazione del primo cittadino. E lì, via via, una sorta di "processione": sono arrivati il vicino di casa e il cantoniere, bambini con i genitori e anziani, tutti pronti a garantire un contributo all'operazione salvataggio. Decisivo l'aiuto del macellaio, che ha provveduto a tagliare un pollo a pezzi per nutrire il falco. Alla fine, questa mattina, il falco è stato consegnato agli agenti della polizia provinciale in attesa che, guarito, possa tornare a volare libero. "San Bassano e i suoi cittadini sono così", non ha nascosto il suo orgoglio il sindaco Papa.