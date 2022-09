Allo Spazio Wow i mondi delle principesse Disney con Lego

In mostra anche gli abiti di Biancaneve, Cenerentola e Rapunzel in scala 1:1, realizzati completamente in mattoncini

In occasione dell’esposizione “Noi Principesse Sempre Celebration”, organizzato da The Walt Disney Company Italia allo Spazio Wow di Milano, il Gruppo LEGO celebra le intramontabili Principesse Disney con delle speciali attività.

Durante l'esposizione si potranno visitare 14 stanze dedicate ad ognuna delle Principesse, ideate e allestite da artisti, sportivi e creativi che hanno regalato la propria visione delle fiabe più amate. L’esibizione è accessibile gratuitamente e senza prenotazione oggi fino alle 20.00 e il 24 e 25 settembre dalle ore 10.00 alle 22.00.

Le iniziative

Inoltre, alla fine del percorso sono esposti gli abiti di Biancaneve, Cenerentola e Rapunzel in scala 1:1, costruiti completamente in mattoncini da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional Italiano. I visitatori potranno posizionarsi dietro il vestito e mettersi in posa per scattare delle foto ricordo. Per realizzare il vestito di Rapunzel in scala sono stati utilizzati circa 25.000 pezzi e il team di costruttori è stato impegnato per oltre 3 giorni. L’abito di Biancaneve è composto invece da oltre 32.000 mattoncini e per realizzarlo ci sono volute ben 98 ore. Ma è stato quello di Cenerentola l’abito più impegnativo da creare. Per il vestito da ballo, che pesa 120 chili, sono stati necessari oltre 40.000 pezzi e 146 ore di lavoro.

Inoltre, il 24 e il 25 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, è possibile partecipare a uno workshop per costruire coroncine in LEGO indossabili e personalizzabili. Per prendere parte all'attività è necessario prenotare all’ingresso del Museo.