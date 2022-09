Milano, Pokémon invadono la Rinascente dal 27 settembre al 10 ottobre

In occasione dell’uscita dei nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, sono previste due settimane di esposizioni e incontri per tutti i fan delle creature nate dalla mente del giapponese Satoshi Taiiri

In attesa dell’uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i nuovi videogiochi della serie in arrivo il 18 novembre su Nintendo Switch, dal 27 settembre al 10 ottobre, i Pokémon saranno presenti presso lo store della Rinascente in piazza Duomo, con una serie di appuntamenti dedicati agli appassionati.

Gli appuntamenti



All’interno della prestigiosa location sarà destinato al mondo Pokémon uno spazio brandizzato di 150 metri quadri nell’area Air Snake al piano -1 del negozio. Per la prima settimana di questa speciale iniziativa, anche le otto vetrine di Rinascente saranno occupate dai Pokémon, con l’esposizione di tre dei suoi pilastri fondamentali: i videogiochi Nintendo, il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) e i prodotti licenziati. I fan potranno anche incontrare Federic95ta, il più grande YouTuber e collezionista italiano di Pokèmon, il 27 settembre a partire dalle 18.00, sempre al piano -1 dello store milanese, con la possibilità di accedere anche all'esposizione esclusiva della collezione di videogiochi Pokémon e console Nintendo messa a disposizione dallo stesso YouTuber.