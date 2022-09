Zerbolò, oltre quattro chili di marijuana in casa: arrestato 37enne

L’uomo è finito in manette dopo che le forze dell’ordine hanno trovato nella sua abitazione, in frazione Parasacco, dieci piante. Processato in tribunale, ha patteggiato la condanna a un anno di reclusione

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo che le forze dell'ordine hanno trovato nella sua abitazione, in frazione Parasacco di Zerbolò (in provincia di Pavia), dieci piante di marijuana per oltre 4 chilo di sostanze stupefacenti.

La condanna a un anno di reclusione

L'uomo, che nella vita fa il restauratore di mobili, ha cercato di difendersi sostenendo che in realtà la droga rappresentava una scorta per uso personale. Processato in Tribunale a Pavia, ha patteggiato la condanna a un anno di reclusione.