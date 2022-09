Monza, evadono il fisco: guardia di finanza sequestra 640mila euro

Un imprenditore e due professionisti nella provincia di Monza sono stati condannati per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e mancato versamento delle imposte. Per questi motivi la guardia di finanza ha proceduto a una confisca complessiva dal valore di 640mila euro, con le indagini che si sono concentrate presso un’impresa di fabbricazioni di mobili a Desio e da studi professionali a Seregno. Sia l'imprenditore che i due professionisti, evadendo il fisco, hanno occultato ricavi per oltre 1 milione di euro, non versando ritenute fiscali per circa 230 mila euro.