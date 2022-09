Kebhouze, due nuovi store a Milano e iniziativa per i senzatetto

“Kebab per tutti!” è il nuovo slogan di Kebhouze, la catena di kebab made in Italy che ha aperto oltre 16 store negli ultimi mesi in tutta Italia e a Ibiza. Una mission con la quale l’azienda ha deciso di andare incontro alle esigenze dei consumatori abbassando il prezzo di vendita, lanciando anche un'iniziativa sociale in collaborazione con Sosteniamoci Onlus, associazione che opera tra Milano e Roma in sostegno di senzatetto e persone in difficoltà economica. Inoltre, Kebhouze ha deciso di aprire altri due nuovi store nel capoluogo lombardo, in via Amatore Sciesa e in via Porro Lambertenghi.

L'iniziativa per i senzatetto

Così il kebab di Kebhouze diventa veramente per tutti: ogni lunedì a Milano i volontari di Sosteniamoci vengono a ritirare dei pasti preparati da Kebhouze per poi consegnarli e distribuirli ai senzatetto della città. Il sostegno alla Onlus avrà poi seguito con altre attività nel corso dei prossimi mesi, come la partecipazione dello staff di Kebhouze a Sosteniamoci per l’Ambiente, un programma di pulizia spontanea dei parchi della città di Milano e Roma da plastica e rifiuti abbandonati e a un’iniziativa speciale in occasione del Natale.