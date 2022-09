Colpito da pistone di ferro mentre lavora, grave 30enne nel Pavese

Un ragazzo di 30 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un capannone industriale a Pieve Albignola.

L'incidente

Secondo le prime informazioni, l'operaio è stato colpito da un pistone di ferro, del peso di circa un chilo, riportando un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato l'operaio in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. I carabinieri di Voghera e gli ispettori di Ats Pavia proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.