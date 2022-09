Incidente sul lavoro a Moltrasio, morti due operai

Tragedia in provincia di Como. Due operai sono morti questa mattina a Moltrasio, in via Ranzato 4, in un cantiere in uscita da Galleria di Cernobbio. Una segnalazione all'Areu Lombardia riferiva di due operai incoscienti rinvenuti in una "baracca" da cantiere, con resti di verosimile falò accesso nella notte.

La tragedia

Gli operatori sanitari intervenuti hanno, però, constatato il decesso sul posto dei due. Da quanto risulta, avrebbero tra i 20 e i 30 anni. Non essendo residenti in zona, i due operai si sono fermati a dormire nel container-ufficio all'interno di un cantiere per la realizzazione di ville sul lago, a monte della statale Regina, all'imbocco nord della galleria di Cernobbio. Secondo i primi accertamenti la morte risalirebbe ad alcune ore fa, per cui potrebbero essere morti già ieri sera, poco dopo avere acceso nel prefabbricato un braciere per riscaldarsi. Di notte le temperature sono scese infatti fino a circa 12 gradi. Invece, un terzo uomo di 62 anni, che ha trovato le due vittime, è stato medicato ma non c'è stato bisogno del trasferimento in ospedale.