Cassazione conferma sequestro da 3,5 milioni a Irene Pivetti

L’ex presidente della Camera è accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio in un’indagine su una serie di operazioni commerciali che sarebbero servite per riciclare proventi frutto dell’evasione

L'accusa

Pivetti è accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio in un'indagine del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, coordinata dal pm milanese Giovanni Tarzia, su una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riciclare proventi frutto di evasione fiscale. La seconda sezione penale della Suprema Corte ha rigettato, infatti, il ricorso della difesa.