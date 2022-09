Fuga di gas, famiglia di cinque persone intossicata nel Pavese

Una famiglia di cinque persone, residente a Varzi, nell'Oltrepò Pavese, è rimasta intossicata questa notte a causa delle esalazioni di monossido di carbonio provocate probabilmente dal cattivo funzionamento della caldaia del bagno. Hanno accusato malori il padre, 36 anni e la madre, 30 anni, entrambi di origine ucraina, le due figlie di 12 e 9 anni e il figlio di poco più di un anno.

I soccorsi

Le due bambine sono state condotte all'Istituto lombardo per la medicina iperbarica di Milano; i genitori e il figlio più piccolo, a scopo precauzionale, sono stati ricoverati all'ospedale di Voghera (Pavia). Nessuno degli intossicati è in pericolo di vita. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato accertamenti per risalire alla cause del guasto.