Ritrovato trentenne disperso sui monti in Val Brembana

L’uomo mancava da casa da ieri pomeriggio, quando era scomparso durante un’escursione dopo aver raggiunto Zogno in bus. Ha trovato rifugio in un capanno della zona, dove ha trascorso la notte

È stato ritrovato, e sta bene, il trentatreenne che mancava da casa da ieri pomeriggio, quando era scomparso durante una escursione sui monti della valle Brembana. L'uomo, di Sorisole, ha trovato rifugio in un capanno della zona dove ha trascorso la notte.

Il percorso dell’uomo

L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio di ieri: l’uomo, capace escursionista, era partito la mattina stessa per una camminata verso il Canto Alto. Aveva raggiunto Zogno in bus per poi procedere nella sua escursione, ma nel pomeriggio si erano perse le sue tracce e i famigliari, non vedendolo rientrare, avevano chiamato i soccorsi.

Le ricerche

Una trentina le persone impegnate tra tecnici del soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco. Con gli elicotteri di Areu sono stati effettuati anche alcuni sorvoli notturni alla ricerca del segnale luminoso del telefono del giovane. Da Milano è stato portato con un elicottero il sistema 'Imsi Catcher', con cui i tecnici della guardia di finanza hanno cercato di individuare il ragazzo o almeno di restringere l'area di ricerca intercettando il segnale del suo apparecchio telefonico.