Milano, rissa in via de Tocqueville: denunciati due 18enni

Sono accusati di aver lanciato una bottiglia in vetro contro un'auto, danneggiandone il parabrezza anteriore e parte della carrozzeria. Gli altri ragazzi che hanno partecipato alla rissa, in cui è rimasto ferito un 22enne, sono invece scappati prima dell'arrivo dei carabinieri

Due ragazzi di 18 anni sono stati denunciati a Milano con l'accusa di aver partecipato a una rissa scoppiata stanotte in via de Tocqueville, nella zona della movida di corso Como. Sul posto, poco prima delle tre, sono arrivati i carabinieri della stazione Milano Porta Garibaldi, con il supporto di personale del Nucleo Radiomobile

Le denunce

I due 18enne sono accusati di aver lanciato una bottiglia in vetro contro un'auto, danneggiandone il parabrezza anteriore e parte della carrozzeria. Gli altri ragazzi che hanno partecipato alla rissa, in cui è rimasto ferito un 22enne, sono invece scappati prima dell'arrivo dei militari. Il ferito è stato trasportato in codice verde al vicino ospedale Fatebenefratelli. I ragazzi denunciati dovranno rispondere di danneggiamento aggravato in concorso.