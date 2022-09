Marcaria, un morto e due feriti lievi in incidente frontale fra auto

Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in modo lieve in un incidente stradale accaduto questa mattina poco dopo le 7.30 nei pressi di Marcaria, nel Mantovano. Un'auto su cui viaggiavano un uomo e una donna di nazionalità ucraina si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. L'uomo, che si trovava sul sedile posteriore della vettura e che non aveva allacciate le cinture di sicurezza, è rimasto gravemente ferito ed è morto sull'ambulanza che lo stava trasportando all'ospedale di Cremona. Ferita in modo lieve la donna ucraina che guidava l'auto. Anche il conducente dell'altra vettura è rimasto ferito in maniera non grave. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.