Masate, aggredisce operatori del 118 poi rapina 78enne: arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Masate, in provincia di Milano, per rapina aggravata.

L'arresto

A quanto si è appreso, l'uomo si è ferito accidentalmente a una mano e ha chiamato il 118. Quando l'ambulanza è arrivata il 33enne, di origini nigeriane e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, ha dato in escandescenza per l'attesa e ha aggredito i soccorritori. Una donna di 78 anni si è avvicinata per calmarlo, ma lui l'ha fatta cadere a terra e le ha preso 40 euro che aveva nella borsetta. I carabinieri giunti sul posto lo hanno arrestato per rapina aggravata. Dopo essere stato curato alla mano, l'uomo è stato portato in carcere.