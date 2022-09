Bagnolo Cremasco, accoltellamento fuori da discoteca: ferito 20enne

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato a una spalla fuori da una discoteca a Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona. Trasportato all'ospedale di Crema, ha riportato lesioni non gravi.

L'accoltellamento

Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato circondato e accoltellato dopo essere stato accusato di aver dato degli spintoni poco prima in discoteca. È successo stanotte, intorno alle quattro. La vittima, residente in provincia di Lodi, ha riportato una ferita da taglio sopra il braccio che guarirà in dieci giorni, così come il trauma al volto causato da un pugno. Sull'aggressione stanno sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Crema. Il 20enne è stato ascoltato ed è stata raccolta anche la testimonianza di alcuni amici. Ricercati due giovani.