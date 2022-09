Maltempo: raffiche di vento nel Milanese, alberi danneggiano veicoli

A Rescaldina sono stati diversi durante la notte gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere i tronchi finiti sulle automobili in sosta

La scorsa notte a Rescaldina, provincia di Milano, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per il forte vento che ha causato la caduta di diversi alberi che si sono abbattuti sulle auto in sosta. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma ci sono ingenti danni alle vetture, con i pompieri costretti a lavorare tutta la notte per rimuovere i tronchi dalla strada.