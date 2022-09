Morto il barista picchiato da due clienti a Pero

L'uomo, 57 anni, era stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Humanitas e ricoverato in terapia intensiva

E' morto in ospedale il titolare di un bar di Pero, nel Milanese, aggredito brutalmente da due clienti nella notte di mercoledì 14 settembre. L'uomo, egiziano di 57 anni, era stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Humanitas e ricoverato in terapia intensiva.

L'aggressione

Stando a quanto ricostruito nelle indagini dei carabinieri, verso mezzanotte e mezza i due, ucraini di 26 e 38 anni, erano stati invitati ad uscire dal locale perché avevano avuto atteggiamenti molesti e avevano reagito colpendo l'egiziano a calci e pugni e anche con un posacenere in testa. Subito erano stati arrestati dai carabinieri e dopo la convalida messi ai domiciliari.