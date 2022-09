Pero, preso a calci e pugni fuori da un locale dopo lite: due fermati

Un egiziano è in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa con calci e pugni da due ucraini (probabilmente anche con un oggetto, forse un posacenere) durante una lite scoppiata la scorsa notte a Pero (nel Milanese). I due sono stati fermati, il ferito è stato portato all’ospedale Humanitas.

La vicenda

In base a una prima ricostruzione, verso mezzanotte e mezza dentro o appena fuori da un locale due ucraini hanno litigato con il nordafricano per motivi non ancora accertati. Quest'ultimo pare inoltre che possa essere anche caduto a terra, sbattendo la testa già ferita.