Incidente sul lavoro, muore in ospedale operaio folgorato in Brianza

L'operaio 57enne ,folgorato da una scarica elettrica in un cantiere edile di Arcore (Monza), è morto in ospedale. L'uomo, come riportato sulle pagine locali di alcuni quotidiani, si trovava su un ponteggio, montato per lavori di rifacimento della facciata di un palazzo. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Vimercate, non ha mai ripreso conoscenza ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo.