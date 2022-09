Brescia, picchia due ragazzi con una mazza: professore a processo

L'uomo avrebbe colpito due 15enni dopo che questi, durante la notte di Carnevale, hanno lanciato dei petardi verso la sua abitazione: per una delle vittime necessari 27 punti di sutura

Un insegnante nel bresciano avrebbe colpito con una mazza da baseball due ragazzi, entrambi 15enni, e per questo è stato rinviato a giudizio. Notizia riportata dal Giornale di Brescia, che sottolinea come uno dei due ragazzi abbia avuto bisogno di 27 punti di sutura in testa.

La dinamica

Il professore, al momento sospeso dalla scuola, durante la notte di Carnevale avrebbe reagito con violenza al lancio dei giovani di alcuni petardi all’interno della sua casa: “Vi devo ammazzare e vi lascio come i cani” avrebbe dichiarato l’uomo mentre colpiva i ragazzini.