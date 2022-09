Milano, due tifosi del Milan violano Daspo: arrestati

Due persone sono state arrestate dalla polizia per essere entrati allo stadio Meazza di Milano per assistere alla partita di Champions League, Milan-Dinamo Zagabria, nonostante fossero già destinatari di Daspo. I due, un 26enne e un 29enne, nel corso dei controlli precedenti alla partita, sono risultati destinatari di due provvedimenti emessi dal questore di Milano, rispettivamente nel 2020 per la durata di sei anni e nel 2019 per cinque anni.