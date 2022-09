Incidente stradale a Stradella, 59enne ucciso da un furgone

Sono in corso ulteriori rilievi da parte dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente

Un 59enne è stato investito e ucciso da un furgoncino a Stradella, in Oltrepò Pavese. Il conducente del mezzo, un 27enne, è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale. La vittima era a piedi quando è stata travolta. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata all'Istituto di medicina legale di Pavia dove sarà effettuata l'autopsia.

L'investitore sarà sottoposto a esami tossicologici ed alcolemici. Sono in corso ulteriori rilievi da parte dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.