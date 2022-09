Tirano, sorpreso a spacciare in un parcheggio: arrestato

Perquisito, nella sua auto e a casa i militari hanno rinvenuto e sequestrato hashish, marijuana, materiale per il confezionamento e la vendita dello stupefacente e circa mille euro in contanti

Un uomo è stato arrestato dalla guardia di finanza per spaccio di droga dopo essere sorpreso a cedere droga in un parcheggio di Tirano (Sondrio). Perquisito, nella sua auto e a casa i militari hanno rinvenuto e sequestrato hashish, marijuana, materiale per il confezionamento e la vendita dello stupefacente e circa mille euro in contanti. Il cliente dello spacciatore, a cui è stata ritirata la patente, è stato invece segnalato alla Prefettura di Sondrio.