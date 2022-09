Omicidio in azienda del Cremasco, ucciso a colpi di pistola titolare

Un uomo di 61 anni è stato ucciso a colpi di pistola questa mattina in un'azienda di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona. La vittima è il titolare dell'azienda. Nella ditta, Classe A Energy, sono stati esplosi diversi colpi di pistola. Sul posto ci sono i carabinieri e la via che porta all'impresa è stata chiusa da entrambi i sensi di marcia. Con l'area circostante blindata dai carabinieri, che sono al lavoro in attesa dell'arrivo del magistrato di turno, è ancora da chiarire chi abbia sparato e perché.