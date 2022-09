L'uomo ha riportato un forte trauma alla testa. A quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita

Un uomo di 50 anni è stato investito a Gaggiano stamattina mentre circolava in bici sulla strada provinciale 236. L'investimento è avvenuto poco prima delle 9. L'uomo, che ha riportato un forte trauma alla testa, è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.