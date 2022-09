Incendio devasta la pizzeria di Salvo Veneziano, ex volto del GF

A Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, un incendio ha devastato la pizzeria di Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Veneziano ha pubblicato sui suoi profili social alcune fotografia del ristorante completamente bruciato dalle fiamme.

Il post

"Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività. Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso". L’incendio si sarebbe propagato nella notte tra l’11 e il 12 settembre, costringendo gli inquilini dei quattro appartamenti al di sopra del ristorante ad abbandonare le loro case.