Covid Lombardia, 4.364 casi: tasso di positività all’11,7 per cento

Con 37.054 tamponi effettuati è di 4.364 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia con un tasso di positività all'11,7%. Sono in tutto 546 i ricoverati: 13 in terapia intensiva (uno meno di ieri) e 533 negli altri reparti (in aumento di 19), mentre sono nove i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 42.384. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.222 casi di cui 520 in città, a Bergamo 473, a Brescia 594, a Como 241, a Cremona 211, a Lecc: 134, a Lodi 108, a Mantova 197, a Monza e Brianza 343, a Pavia 252, a Sondrio 103 e a Varese 366 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI).