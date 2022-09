Milano, gazebo Fratelli d’Italia danneggiato: quattro indagati

Era lo scorso 3 settembre quando presso viale Papiniano, all’incrocio con via Gisleri a Milano, un banchetto di Fratelli d’Italia era stato preso d’assalto e danneggiato. La Digos, che ha condotto le indagini, è arrivata ad individuare quattro persone, tutte di giovane età e appartenenti all’area anarchica del capoluogo lombardo come responsabili del fatto. Oltre al danneggiamento viene contestati ai quattro il furto, in quanto avrebbero portato via anche delle bandiere.