Milano, investita mentre attraversa la strada: 86enne in coma

In viale Monza la donna, secondo quanto riferito, è stata centrata da una vettura e sbalzata per 10 metri

Un'anziana è stata investita, questa mattina, a Milano, mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono gravissime. L'episodio è accaduto in viale Monza all'altezza del civico 175.

I soccorsi

La donna, una 86enne, secondo quanto riferito è stata centrata da una vettura e sbalzata per 10 metri. Il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso. I medici del 118, intervenuti sul posto, l'hanno stabilizzata e inviata in codice rosso - in coma - all'ospedale San Raffaele di Milano.