Covid Lombardia, bollettino: 778 casi. Tasso di positività al 9,7%

Lieve aumento per i ricoverati in terapia intensiva, che sono 14, uno in più di ieri. Crescono anche i pazienti nei reparti ordinari (in totale 514, sette in più rispetto a ieri)

Il bollettino

leggi anche

Covid, Agenas: occupazione reparti stabile al 6%, intensive al 2%

Lieve aumento per i ricoverati in terapia intensiva, che sono 14, uno in più di ieri. Crescono anche i pazienti nei reparti ordinari (in totale 514, sette in più rispetto a ieri). Sono sette i decessi, per un totale di 42.375 da inizio pandemia. Sono 220 i nuovi casi a Milano, 119 a Brescia, 90 a Bergamo, 46 a Como, 24 a Cremona, 20 a Lecco, 11 a Lodi, 28 a Mantova, 39 a Monza, 76 a Pavia, 27 a Sondrio, 49 a Varese.