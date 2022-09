Tre turisti rapinati dei loro orologi di lusso in centro a Milano

Tre rapine sono state messe a segno per strada la notte scorsa in centro a Milano ai danni di turisti stranieri. Alle 23.15 un americano di 39 anni è stato scippato di un orologio Audemars Piguet da 40mila euro. La vittima è stata aggredita da due uomini mentre stava passeggiando con un amico in via Manzoni.

Alle 3.50 un turista olandese di 31 anni è stato avvicinato in via Settembrini da una coppia che gli ha puntato una pistola e si è fatta consegnare un Rolex Submariner da 15mila euro.

Meno di due ore dopo, in corso Como, a un 43enne inglese è stato sfilato un Rolex Gmt da 15mila euro.