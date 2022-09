Milano, spaccio nel boschetto di Rogoredo: arrestato 24enne

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano nei pressi del boschetto di Rogoredo per detenzione e spaccio di droga. Il giovane, senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato fermato durante un servizio di contrasto allo spaccio nella zona che costeggia via Orwell sotto il ponte della tangenziale Est di Milano.

L'arresto

Il 24enne è stato sorpreso mentre, a ridosso del muro della ferrovia, serviva i "clienti", in attesa in fila indiana. Sequestrati 46 grammi di eroina e 16 di cocaina, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per confezionare le dosi. Da un riscontro delle impronte digitali è risultato che il pusher era già stato arrestato il 17 agosto scorso nella stessa zona, sempre per spaccio, ma con un'identità diversa.