Rapina in banca nel Milanese, ferito un impiegato

Travestiti da muratori, tre rapinatori hanno messo a segno una rapina alla filiale di Paullo (Milano) della Banca popolare di Crema e, prima di abbandonare i locali, hanno colpito alla testa uno dei dipendenti, un impiegato di cassa, con il calcio della pistola. L'uomo è stato rapidamente soccorso e portato, per accertamenti, all'ospedale San Raffaele di Milano e non risulta, comunque, in gravi condizioni di salute. Sono in corso indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Lodi per cercare di scovare i rapinatori.